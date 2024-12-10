Румунія будує через Тису 261-метровий автомобільний міст (ФОТО)

Фото: Мирослав Білецький / Facebook

https://racurs.ua/ua/n202038-rumuniya-buduie-cherez-tysu-261-metrovyy-avtomobilnyy-mist-foto.html

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Через Тису будується 261-метровий автомобільний міст. Його будує Румунія.

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Проєкт включає будівництво 1,2 км дороги, мосту, кільцевого перехрестя та прикордонного пункту з паркінгом.

Кабінет міністрів 10 грудня затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво мосту. Угоду було підписано у Києві ще 18 жовтня 2023 року.

Міст з'єднає населені пункти Біла Церква на Закарпатті та Сігету-Мармацієй у сусідній Румунії. Тут у перспективі збудують і пункт пропуску, — зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Очікується, що на добу новий прикорднний перехід перетинатимуть 400 вантажівок, 600 легковиків та 80 автобусів.