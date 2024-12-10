На фронте за день произошло 199 боестолкновений: Генштаб сообщил самые жестокие направления

https://racurs.ua/n202048-na-fronte-za-den-proizoshlo-199-boestolknoveniy-genshtab-soobschil-samye-jestokie-napravleniya.html

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На фронті 10 грудня відбулося 199 боєзіткнень. Про це увечері 10 грудня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Російські загарбники завдали по території України два ракетних та 17 авіаційних ударів, застосувавши три керовані ракети та 31 КАБ. росіяни залучили для ураження 441 дрон-камікадзе та здійснили близько 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Тут росіяни 52 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Дотепер триває 3 боєзіткнення.

Втрати ворога: 246 окупантів, 106 з них — безповоротно. Також знищено вісім одиниць автомобільної техніки противника.

На Курахівському напрямку ворог 44 рази атакував поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє, шість боєзіткнень продовжуються. Противник активно застосовував авіацію, КАБами атаковані Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 16 наступальних дій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки. 3 боєзіткнення продовжуються.

На Харківському напрямку наші війська відбивали сім атак противника в районах Вовчанська, Липців та Стариці — всі атаки вже відбито.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової. Українські захисники відбили 8 атак, ще 3 боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. 6 боєзіткнень досі тривають.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Диліївка. На даний час продовжується два боєзіткнення.