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В Новодружеске более двух лет отсутствует свет, фото: «Википедия»
Оккупанты начали демонтировать электрооборудование в городе на Луганщине, где более двух лет отсутствует светhttps://racurs.ua/n202069-okkupanty-nachali-demontirovat-elektrooborudovanie-v-gorode-na-luganschine-gde-bolee-dvuh-let.htmlРакурс
На Луганщині у місті Новодружеську, розташованому поряд із Лисичанськом, вже близько двох з половиною років відсутня електроенергія.
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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Місцеві жителі, які залишилися, сподівалися на вирішення проблеми під час псевдореферендуму, потім — після так званих перших виборів. А ще — зі зміною куратора з рф та лисичанського гауляйтера, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в населеному пункті досі відсутні ознаки відновлення об'єктів критичної інфраструктури.
Нещодавно почали демонтувати обладнання на трансформаторних підстанціях. До робіт долучили представників армії рф. Світла не буде, — додали в ОВА.
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