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Ракурс
У Новодружеську понад два роки відсутнє світло, фото: «Вікіпедія»

Окупанти почали демонтувати електрообладнання у місті на Луганщині, де понад два роки відсутнє світло

11 гру 2024, 16:29
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На Луганщині у місті Новодружеську, розташованому поряд із Лисичанськом, вже близько двох з половиною років відсутня електроенергія.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Місцеві жителі, які залишилися, сподівалися на вирішення проблеми під час псевдореферендуму, потім — після так званих перших виборів. А ще — зі зміною куратора з рф та лисичанського гауляйтера, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в населеному пункті досі відсутні ознаки відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

Нещодавно почали демонтувати обладнання на трансформаторних підстанціях. До робіт долучили представників армії рф. Світла не буде, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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