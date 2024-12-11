Окупанти почали демонтувати електрообладнання у місті на Луганщині, де понад два роки відсутнє світло

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У Новодружеську понад два роки відсутнє світло, фото: «Вікіпедія»
Окупанти почали демонтувати електрообладнання у місті на Луганщині, де понад два роки відсутнє світлоhttps://racurs.ua/ua/n202069-okupanty-pochaly-demontuvaty-elektroobladnannya-u-misti-na-luganschyni-de-ponad-dva-roky.htmlРакурс
На Луганщині у місті Новодружеську, розташованому поряд із Лисичанськом, вже близько двох з половиною років відсутня електроенергія.
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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Місцеві жителі, які залишилися, сподівалися на вирішення проблеми під час псевдореферендуму, потім — після так званих перших виборів. А ще — зі зміною куратора з рф та лисичанського гауляйтера, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в населеному пункті досі відсутні ознаки відновлення об'єктів критичної інфраструктури.
Нещодавно почали демонтувати обладнання на трансформаторних підстанціях. До робіт долучили представників армії рф. Світла не буде, — додали в ОВА.
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