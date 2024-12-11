Окупанти почали демонтувати електрообладнання у місті на Луганщині, де понад два роки відсутнє світло

У Новодружеську понад два роки відсутнє світло, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n202069-okupanty-pochaly-demontuvaty-elektroobladnannya-u-misti-na-luganschyni-de-ponad-dva-roky.html

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На Луганщині у місті Новодружеську, розташованому поряд із Лисичанськом, вже близько двох з половиною років відсутня електроенергія.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Місцеві жителі, які залишилися, сподівалися на вирішення проблеми під час псевдореферендуму, потім — після так званих перших виборів. А ще — зі зміною куратора з рф та лисичанського гауляйтера, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в населеному пункті досі відсутні ознаки відновлення об'єктів критичної інфраструктури.