Последствия ракетного удара по воинской части в Таганроге попали на видео

Последствия ракетного удара, скриншот видео

https://racurs.ua/n202076-posledstviya-raketnogo-udara-po-voinskoy-chasti-v-taganroge-popali-na-video.html

Ракурс

У російському Таганрозі внаслідок ракетної атаки постраждали авіаремонтний завод та військова частина, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ.

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Російський Telegram-канал ASTRA опублікував відео ймовірних наслідків цього ракетного удару.

Це будівля готелю, там два роки тому мешкали цивільні, але їх виселили і туди заселили контрактників як місце перекидання складу. Наразі там цивільних немає, — розповіло виданню інформоване джерело.

За словами джерела, з самого ранку від військової частини проїжджали швидкі машини, імовірно, з евакуйованими і пораненими, а доступ на всю територію військового містечка закрили.

Раніше міноборони рф заявило, що Україна сьогодні, 11 грудня, нібито вдарила шістьма ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області. Вже традиційно російські військові заявили, що частину ракет збили, а решту начебто «відхилили засобами радіоелектронної боротьби».

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