Беременная женщина спасла троих детей во время пожара на Сумщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202078-beremennaya-jenschina-spasla-troih-detey-vo-vremya-pojara-na-sumschine-video.htmlРакурс
На Сумщині вагітна мати врятувала трьох дітей під час пожежі.
Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що в момент виникнення пожежі господарка з трьома дітьми перебувала вдома, у приватному житловому будинку. Про займання їй повідомила десятирічна донька — горіло у ванній кімнаті та на кухні, почалася плавитися пластикова стеля, а їдкий дим наповнював помешкання.
Власниця оселі не розгубилася й побігла за вогнегасником, щоб самостійно ліквідувати пожежу. Вогонь поширювався, жінка винесла 3-річного сина й зі старшими доньками вибігла на вулицю. Дітей віддала сусідам, а сама повернулася на місце події й викликала рятувальників, — розповіли у відомстві.
Пожежу ліквідували. Попередньо причина її виникнення — коротке замикання електромережі.
Завжди тримайте під рукою вогнегасник і навчайтеся правилам пожежної безпеки. Ваші знання можуть врятувати життя! — наголошують у відомстві.