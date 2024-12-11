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Ракурс
Пожар в Сумской области, фото: ГСЧС

Беременная женщина спасла троих детей во время пожара на Сумщине (ВИДЕО)

11 дек 2024, 20:55
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На Сумщині вагітна мати врятувала трьох дітей під час пожежі.


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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в момент виникнення пожежі господарка з трьома дітьми перебувала вдома, у приватному житловому будинку. Про займання їй повідомила десятирічна донька — горіло у ванній кімнаті та на кухні, почалася плавитися пластикова стеля, а їдкий дим наповнював помешкання.

Власниця оселі не розгубилася й побігла за вогнегасником, щоб самостійно ліквідувати пожежу. Вогонь поширювався, жінка винесла 3-річного сина й зі старшими доньками вибігла на вулицю. Дітей віддала сусідам, а сама повернулася на місце події й викликала рятувальників, — розповіли у відомстві.

Пожежу ліквідували. Попередньо причина її виникнення — коротке замикання електромережі.

Завжди тримайте під рукою вогнегасник і навчайтеся правилам пожежної безпеки. Ваші знання можуть врятувати життя! — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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