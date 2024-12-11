Пожежа на Сумщині, фото: ДСНС

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На Сумщині вагітна мати врятувала трьох дітей під час пожежі.

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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в момент виникнення пожежі господарка з трьома дітьми перебувала вдома, у приватному житловому будинку. Про займання їй повідомила десятирічна донька — горіло у ванній кімнаті та на кухні, почалася плавитися пластикова стеля, а їдкий дим наповнював помешкання.

Власниця оселі не розгубилася й побігла за вогнегасником, щоб самостійно ліквідувати пожежу. Вогонь поширювався, жінка винесла 3-річного сина й зі старшими доньками вибігла на вулицю. Дітей віддала сусідам, а сама повернулася на місце події й викликала рятувальників, — розповіли у відомстві.

Пожежу ліквідували. Попередньо причина її виникнення — коротке замикання електромережі.