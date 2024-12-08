Четверо дітей ледь не згоріли на Миколаївщині, фото: ДСНС

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На Миколаївщині у селі Мішково-Погорілове — передмісті обласного центру — четверо дітей ледь не згоріли на пожежі. Їх врятував сусід.

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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба ДСНС.

У с. Мішково-Погорілове, передмісті Миколаєва, загорівся житловий будинок. Повз проїжджав місцевий мешканець Артем Морошко — він знав, що у помешканні знаходяться малолітні діти, тому одразу кинувся всередину, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що чоловік вивів зі щільно задимленого приміщення чотирьох дітей — 2016, 2023 та двох 2021 років народження.

Я машину кинув, забіг, відкрив двері — а там діти у коридорчику стоять, дим. Я їх схопив, посадив у «Жигулі», — розповів чоловік. — Що їх трясло, що мене трясло. Вони, скоріше всього, нічого не зрозуміли.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, площа якої сягнула 50 кв. м. Горіння відбувалося як у приміщенні, так і на даху будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється.