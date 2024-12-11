Позиции огневых точек из отчета McKenzie Intelligence Services, инфографика: Greenpeace

https://racurs.ua/n202079-rashisty-uvelichili-kolichestvo-rszo-na-zaes-greenpeace.html

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Російські загарбники у 2024 році збільшили кількість реактивних систем залпового вогню на Запорізькій АЕС.

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Про це пише «Greenpeace Україна» з посиланням на дані супутникової розвідки.

У новому звіті McKenzie Intelligence Services (MIS), підготовленому на замовлення Greenpeace Україна, британські військові аналітики вперше виявили вогневі позиції РСЗВ «Ураган», а також нові системи «Смерч» поблизу ЗАЕС. Звіт також свідчить, що будівництво росіянами військових окопів та укріплень біля водойми-охолоджувача ЗАЕС продовжується, — зазначає Greenpeace.

Зазначається, що:

ці вогневі позиції РСЗВ загрожують Нікополю та всьому району, навіть потенційно Кривому Рогу;

аналітики McKenzie дійшли висновку, що близькість цих дорогих російських РСЗВ до ЗАЕС не дозволяє Україні використовувати контрбатарейний вогонь;

росіяни побудували понад 1 тис. метрів траншей та укріплень на водоймі-охолоджувачі АЕС;

аналіз Greenpeace припускає, що мілітаризація ставка-охолоджувача була пов’язана з провалом російських планів перезапуску та будівництва нової водонасосної станції. Після зруйнування росіянами ГЕС у Новій Каховці, реактори ЗАЕС втратили доступ до необхідної води з Каховського водосховища. Через міжнародний тиск рф відклала свій план перезапуску реакторів ЗАЕС, який мав бути реалізований до 10 грудня 2024 року.

Аналіз McKenzie підкреслює постійну нездатність МАГАТЕ повідомити про великі російські військові операції та ризики, які порушують норми ядерної безпеки, — наголосив експерт з ядерних питань «Greenpeace Україна» Ванде Путте.