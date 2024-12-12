В Запорожье выросло количество погибших. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n202084-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-v-zaporoje-iz-za-rossiyskoy-ataki-10-dekabrya.html

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Кількість жертв російського удару по Запоріжжю 10 грудня зросла до 10 осіб.

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З-під завалів рятувальники деблокували тіло ще однієї жертви. Загиблою виявилася жінка. Під завалами залишається ще одна людина. Рятувальні роботи тривають. Постраждали 22 особи. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Iван Федоров повідомив у Telegram.

Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня, — йдеться у повiдомленнi.

Нагадаємо, армія рф у вівторок, 10 грудня, вдарила ракетами по Запоріжжю. Було влучання у приватну клініку, пошкоджено будинки. Того дня з-під завалів вдалося врятувати двох жінок, вони перебували під уламками понад сім годин.

На ранок 11 грудня було вiдомо уже про вісьмох жертв та 22 поранених, серед яких дитина.