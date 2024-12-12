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Ракурс
Взорвался склад с боеприпасами рф. Фото: Петр Андрющенко

Склад с боеприпасами взорвали возле оккупированного Мариуполя (ФОТО)

12 дек 2024, 10:21
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Склад із російськими боєприпасами підірвали на окупованій Донеччині.


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Гучно було в окупованому Маркіно Новоазовського району. Склад з БК злетів у повітря внаслідок атаки о 2.02 вночі 12 грудня. Детонацію та зарево очевидці спостерігали до 4.20 ранку. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його словами, вибухи внаслідок детонації боєприпасів чули аж за 40 км у російському Таганрозі.

Прекрасний ланцюг: Таганрог -Маркіно. Весь минулий тиждень від Маріуполя до Ростову-на-Дону системо поодиноко працювало ППО. Ми казали — чекайте, бо це передбавовна з розвідки. Дочекались, — йдеться у повідомленні.

Вибухнув склад з боєприпасами рф. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада було атаковане місце базування систем російської протиповітряної оборони по лінії аеропорт Маріуполя — селище Бердянське. Тоді був уражений один із розрахунків ППО.

Источник: Ракурс


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