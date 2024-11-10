ЗСУ атакували місце базування ППО біля окупованого Маріуполя

ЗСУ атакували місце базування ППО біля Маріуполя. Фото:

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Ракурс

Вибухи лунали в районі тимчасово окупованого Маріуполя.

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У ніч на 10 листопада було атаковане місце базування розрахунків російської протиповітряної оборони по лінії аеропорт Маріуполя — селище Бердянське. Пролунало щонайменше чотири вибухи. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його інформацією, після спрацювання російської ППО була зафіксована пожежа в районі аеропорту. Попередньо відомо, що було уражено один з розрахунків ППО.

Також радник мера заявив про атаку безпілотників на військову базу в Кам’янсько-Шахтинську Ростовської області рф. Атака відбулася пізно ввечері 9 листопада, а окупанти заявляли про «збиття всіх цілей». Андрющенко заявив, що варто почекати офіційних даних від Сил оборони України або інформацію від OSINT-аналітиків.

Нагадаємо, 10 листопада підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у російській Брянській області. Після влучань виникла масштабна пожежа.