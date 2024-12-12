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Колаборантам на ТОТ приказали «улучшить демографическую ситуацию», фото: «Роисся24»

Донецким коллаборантам приказали «улучшить демографическую ситуацию» — ЦНС

12 дек 2024, 18:20
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Донецькі колаборанти отримали від кремля завдання «покращити» демографічну ситуацію на окупованих росією територіях, зокрема через збільшення чисельності росіян в цих регіонах.


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Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що так звані глави муніципалітетів і керівники профільних відомств квазіутворення «днр» до 20 грудня повинні будуть подати по 10 пропозицій як це зробити.

Подібна демографічна політика кремля є частиною загальної стратегії геноциду, яка включає в себе насильницькі депортації, терор і знищення культурних, соціальних і етнічних основ окупованих територій, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про окупантів та колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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