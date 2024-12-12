Колаборантам на ТОТ наказали «покращити демографічну ситуацію», фото: «Роисся24»

https://racurs.ua/ua/n202102-doneckym-kolaborantam-nakazaly-pokraschyty-demografichnu-sytuaciu-cns.html

Ракурс

Донецькі колаборанти отримали від кремля завдання «покращити» демографічну ситуацію на окупованих росією територіях, зокрема через збільшення чисельності росіян в цих регіонах.

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Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що так звані глави муніципалітетів і керівники профільних відомств квазіутворення «днр» до 20 грудня повинні будуть подати по 10 пропозицій як це зробити.