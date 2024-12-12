Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, двічі — вранці та опівдні — атакували безпілотниками населений пункт одного зі старостатів Сумської міської територіальної громади.

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Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

Відомо про одного пораненого, а також пошкодження на двох обійстях будинків (вікон і покрівель) та господарських споруд, легкового автомобіля, — вказано в повідомленні. — Газо- та електропостачання — в наявності.