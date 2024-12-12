Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських атак на Сумську громаду, фото: Сумська міська рада
Рашисти двічі атакували безпілотниками Сумську громаду (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202104-rashysty-dvichi-atakuvaly-bezpilotnykamy-sumsku-gromadu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, двічі — вранці та опівдні — атакували безпілотниками населений пункт одного зі старостатів Сумської міської територіальної громади.
.
Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.
Відомо про одного пораненого, а також пошкодження на двох обійстях будинків (вікон і покрівель) та господарських споруд, легкового автомобіля, — вказано в повідомленні. — Газо- та електропостачання — в наявності.