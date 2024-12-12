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В Украине ухудшаются погодные условия

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий (КАРТА)

12 дек 2024, 19:36
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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні.


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Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що завтра, 13 грудня, вночі та вранці по всій Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та регіоні — вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі 5−7° морозу, вдень 2−4° морозу.

Будьте обережні! Та попіклуйтеся про себе, — наголошують у відомстві.

Карта погіршення погодних умов в Україні 13 грудня: Український гідрометцентр

Источник: Ракурс


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