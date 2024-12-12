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В Україні погіршуються погодні умови
Українців попереджають про погіршення погодних умов (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n202105-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-karta.htmlРакурс
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні.
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Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що завтра, 13 грудня, вночі та вранці по всій Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
У Києві та регіоні — вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі 5−7° морозу, вдень 2−4° морозу.
Будьте обережні! Та попіклуйтеся про себе, — наголошують у відомстві.