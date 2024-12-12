Три человека отравились угарным газом на Житомирщине

На Житомирщине три человека отравились угарным газом, фото:

https://racurs.ua/n202108-tri-cheloveka-otravilis-ugarnym-gazom-na-jitomirschine.html

Ракурс

На Житомирщині троє людей — дві жінки та чоловік — отруїлися чадним газом.

.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що подія сталася у приватному житловому будинку в селищі Ружин Бердичівського району.

Постраждалих госпіталізували до реанімації однієї з місцевих лікарень.

Ознаки пожежі не виявлені, усі обставини з’ясовують фахівці, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що чадний газ невидимий, без запаху та смаку, але надзвичайно небезпечний навіть у малих концентраціях.