Три человека отравились угарным газом на Житомирщине

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На Житомирщине три человека отравились угарным газом, фото:
Три человека отравились угарным газом на Житомирщинеhttps://racurs.ua/n202108-tri-cheloveka-otravilis-ugarnym-gazom-na-jitomirschine.htmlРакурс
На Житомирщині троє людей — дві жінки та чоловік — отруїлися чадним газом.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що подія сталася у приватному житловому будинку в селищі Ружин Бердичівського району.
Постраждалих госпіталізували до реанімації однієї з місцевих лікарень.
Ознаки пожежі не виявлені, усі обставини з’ясовують фахівці, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують, що чадний газ невидимий, без запаху та смаку, але надзвичайно небезпечний навіть у малих концентраціях.
Він може викликати отруєння та становить загрозу життю. Дотримуйтеся правил безпеки, щоб захистити себе та своїх близьких! — наголошують у відомстві.
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