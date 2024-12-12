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На Житомирщине три человека отравились угарным газом, фото:

Три человека отравились угарным газом на Житомирщине

12 дек 2024, 20:57
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На Житомирщині троє людей — дві жінки та чоловік — отруїлися чадним газом.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що подія сталася у приватному житловому будинку в селищі Ружин Бердичівського району.

Постраждалих госпіталізували до реанімації однієї з місцевих лікарень.

Ознаки пожежі не виявлені, усі обставини з’ясовують фахівці, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що чадний газ невидимий, без запаху та смаку, але надзвичайно небезпечний навіть у малих концентраціях.

Він може викликати отруєння та становить загрозу життю. Дотримуйтеся правил безпеки, щоб захистити себе та своїх близьких! — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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