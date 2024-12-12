Троє людей отруїлися чадним газом на Житомирщині

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На Житомирщині троє людей отруїлися чадним газом
Троє людей отруїлися чадним газом на Житомирщиніhttps://racurs.ua/ua/n202108-troie-ludey-otruyilysya-chadnym-gazom-na-jytomyrschyni.htmlРакурс
На Житомирщині троє людей — дві жінки та чоловік — отруїлися чадним газом.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що подія сталася у приватному житловому будинку в селищі Ружин Бердичівського району.
Постраждалих госпіталізували до реанімації однієї з місцевих лікарень.
Ознаки пожежі не виявлені, усі обставини з’ясовують фахівці, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують, що чадний газ невидимий, без запаху та смаку, але надзвичайно небезпечний навіть у малих концентраціях.
Він може викликати отруєння та становить загрозу життю. Дотримуйтеся правил безпеки, щоб захистити себе та своїх близьких! — наголошують у відомстві.
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