Потери бронетехники рф под Покровском больше, чем потери немецкой армии в Сталинградской битве

рф втратила у битві за Покровськ більше танків, ніж будь-яка країна Європи має у своїй армії, а втрати серед особового складу ворога на цьому напрямку перевищують чисельність армії Великої Британії.

.

Про це у мережі Х написав журналіст, колишній оглядач Forbes Ukraine Володимир Даценко.

У боях під Покровськом втрати рф близькі до чисельності всього Західного військового округу ЗС рф станом на 2022 рік, який готувався до війни з НАТО. А це близько 60% сил, якими росія планувала захопити Україну за три дні у 2022 році.

У жовтні 2023 року рф визначив наступ на Покровськ як головну вісь своєї наступальної кампанії. Очевидно, що путін зосереджений на меті повного захоплення Донецької області як на найбільш пріоритетній меті на найближчі роки. Але цей наступ призвів до колосальних втрат.

Протягом перших кількох тижнів наступу російські втрати оцінювалися в 13 000 солдатів. У лютому 2024 року російські втрати оцінювалися в 47 000 солдатів убитими і пораненими. Надалі динаміка боїв на цьому напрямку не зменшувалася.

За такої динаміки загальні втрати росії за 13 місяців боїв на Покровському напрямку становлять близько 150 тис. солдатів убитими і пораненими. Це більше, ніж втрати росії в боях за Бахмут (100 тис.).

Лише візуально підтверджені втрати російської армії за 13 місяців боїв на Покровському напрямку становлять 1800 одиниць озброєння. Реальні втрати ще більші.

Кількість російських втрат у битві за Покровськ близька до чисельності Західного військового округу станом на 2022 рік, до складу якого входили три армії: 1-ша танкова, 6-та та 20-та загальновійськові армії.

У це важко повірити, але російські втрати бронетехніки під Покровськом більші, ніж втрати німецької армії в Сталінградській битві.

13/ For every kilometer of occupied territory in this direction, Russia loses 10−15 times more resources than in all directions. And this testifies to Putin’s mad obsession to show everyone that the Russian army does not stop, but continues to advance https://t.co/qm0BqJwTUN