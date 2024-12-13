Кит Келлог. Фото:

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Ракурс

Війна росії проти України може завершитися вже у 2025 році.

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Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в України. Бойові дії можуть завершитися у найближчі кілька наступних місяців. Про це майбутній спеціальний представник США з питань України та рф Кіт Келлог заявив в ефірі Fox.

У розмові з журналістами Келлог зазначив, що його не здивує, якщо новий Трамп запросить на переговори до Вашингтона президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок. Але коли мова йде про Україну і росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, — це президент Дональд Трамп, і він це зробить, — зазначив він.

Келлог також наголосив, що ідея зробити таку зустріч «дійсно дуже хороша».

А NBC News із посиланням на джерела поінформувало, що радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм наступником Майком Волтцем. Вони обговорювали актуальну інформацію, але поки що не зачіпали стратегію завершення війни або забезпечення перемир’я.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії заявляв, що укладе мирну угоду між рф та Україною за 24 години, визнав, що це складніше, ніж він вважав. Новий американський лідер наголосив, що «Близький Схід — це легша проблема, ніж те, що відбувається з росією та Україною».

Джерело: Fox, NBC News