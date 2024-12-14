Российские дроны в ночь на 14 декабря массированно атаковали Украину, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n202147-25-shahedov-sbity-nad-cherkasschinoy-oblomki-povredili-lep-ova.html

Ракурс

Російські дрони майже десять годин поспіль атакували Черкащину.

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Про це сьогодні, 14 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними, в межах області знищено 25 «шахедів». Минулось без потерпілих, — розповів він.

Зазначається, що в одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання. Ремонтники спрацювали оперативно. Обстеження території триває.