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Російські дрони в ніч на 14 грудня масовано атакували Україну, фото: Сумська ОВА
25 «шахедів» збито над Черкащиною, уламки пошкодили ЛЕП — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n202147-25-shahediv-zbyto-nad-cherkaschynou-ulamky-poshkodyly-lep-ova.htmlРакурс
Російські дрони майже десять годин поспіль атакували Черкащину.
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Про це сьогодні, 14 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За попередніми даними, в межах області знищено 25 «шахедів». Минулось без потерпілих, — розповів він.
Зазначається, що в одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання. Ремонтники спрацювали оперативно. Обстеження території триває.