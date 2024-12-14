Російські дрони в ніч на 14 грудня масовано атакували Україну, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n202147-25-shahediv-zbyto-nad-cherkaschynou-ulamky-poshkodyly-lep-ova.html

Ракурс

Російські дрони майже десять годин поспіль атакували Черкащину.

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Про це сьогодні, 14 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними, в межах області знищено 25 «шахедів». Минулось без потерпілих, — розповів він.

Зазначається, що в одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання. Ремонтники спрацювали оперативно. Обстеження території триває.