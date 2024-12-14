Теракт в Днепре - подозреваемых в причастности к взрыву поймали

https://racurs.ua/n202178-terakt-v-dnepre-podozrevaemyh-v-prichastnosti-k-vzryvu-poymali.html

Ракурс

Підозрюваних в причетності до теракту у Дніпрі спіймали.

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Спрацювали співробітники СБУ та Нацполіції, повідомив увечері 14 грудня голова Дніпропетровської ОВА Лисак і подякував силовикам.

У Дніпрі вдень суботи на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки пролунав вибух.

Попередньо, одна людина загинула. Також є поранені, серед них двоє поліцейських. Інцидент трапився близько 14.45.

Дніпровські пабліки писали, що загиблим є військовий (на відео видно людину у військовій формі). Двоє поліцейських (також на відео) ушпиталені з тяжкими травмами.

За даними «РБК-Україна», правоохоронці готуються кваліфікувати вибух саме як теракт.