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Ракурс
Дроны атаковали базу ОМОНа в Грозном. Фото: Генштаб

БпЛА ударил по базе ОМОНа в Грозном (ВИДЕО)

15 дек 2024, 08:50
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Низка вибухів пролунала у столиці Чечні Грозному.


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У неділю, 15 грудня, місто було атаковане безпілотниками. Щонайменше два дрони «впали». Один дрон атакував будівлю другого полку, а інший вдарив по базі ОМОНу. Загалом у Грозному пролунали чотири вибухи. Про це пишуть російські пабліки Niyso та Exilenova+.

На кадрах у мережі, які активно видаляє російська диктатура, видно, що Грозний атакували літальні об'єкти розміром із літак. Вибухи були досить потужні.

Окупанти намагалися збити БпЛА — до влучання виразно було чути звуки стрільби. Однак потуги росіян були марними, бо дрони прилетіли точно в ціль.

Нагадаємо, 12 грудня у Грозному відбулася повітряна атака із застосуванням БпЛА на будівлю другого полку МВС Чеченської Республіки. Щонайменше п’ять карет швидкої допомоги відвезли поранених силовиків до найближчої лікарні.

Источник: Ракурс


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