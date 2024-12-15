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Ракурс
Дрони атакували базу ОМОНа у Грозному. Фото: Генштаб

БпЛА вдарив по базі ОМОНу в Грозному (ВІДЕО)

15 гру 2024, 08:50
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Низка вибухів пролунала у столиці Чечні Грозному.


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У неділю, 15 грудня, місто було атаковане безпілотниками. Щонайменше два дрони «впали». Один дрон атакував будівлю другого полку, а інший вдарив по базі ОМОНу. Загалом у Грозному пролунали чотири вибухи. Про це пишуть російські пабліки Niyso та Exilenova+.

На кадрах у мережі, які активно видаляє російська диктатура, видно, що Грозний атакували літальні об'єкти розміром із літак. Вибухи були досить потужні.

Окупанти намагалися збити БпЛА — до влучання виразно було чути звуки стрільби. Однак потуги росіян були марними, бо дрони прилетіли точно в ціль.

Нагадаємо, 12 грудня у Грозному відбулася повітряна атака із застосуванням БпЛА на будівлю другого полку МВС Чеченської Республіки. Щонайменше п’ять карет швидкої допомоги відвезли поранених силовиків до найближчої лікарні.

Джерело: Ракурс


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