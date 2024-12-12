Дрони атакували будівлю полку спецназу в Грозному. Фото:

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Ракурс

Невідомі безпілотники вночі 12 грудня атакували Чечню.

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У Грозному відбулася повітряна атака із застосуванням БпЛА на будівлю другого полку МВС Чеченської Республіки. Є поранені серед силовиків. Щонайменше п’ять карет швидкої допомоги відвезли поранених до найближчої лікарні. Про це повідомили російські пабліки.

Глава Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку дронів на будівлю полку спецпризначенців. У Telegram він поінформував, що над будівлею полку поліцейського спецназу імені Ахмата Кадирова «був збитий дрон». Начебто саме уламки впали на будівлю та спричинили пожежу.

За словами Кадирова, «серйозно ніхто не постраждав», а начебто легкі поранення отримали четверо силовиків.

Окупант традиційно звинуватив Україну у атаці на об'єкти у Чечні та пообіцяв «потужну помсту».

Нагадаємо, 4 грудня безпілотники атакували центр Грозного і зруйнували дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив в атаці Україні й заявив про «постраждалих цивільних».