Чеченський диктатор Рамзан Кадиров. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n201847-bpla-atakuvav-budivlu-specnazu-v-chechni-kadyrov-zayavyv-pro-poranenyh.html

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Вибух прогримів у російському Грозному у середу, 4 грудня.

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Через невідомий БпЛА в місцевому аеропорту був введений план «Килим». Безпілотник атакував центр Грозного і зачепив дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

Глава Чечні Рамзан Кадиров вже заявив, що до атаки причетні буцімто українські безпілотники. За словами поплічника Кремля, постраждали нібито цивільні. При цьому він не назвав їхню кількість.

Як відомо, 141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова — підрозділ Північно-Кавказького округу Нацгвардії росії, розташований у місті Грозний. Цей підрозділ з 2022 року задіяний у російській збройній агресії проти України.

За даними з відкритих джерел, кадирівці причетні до вбивств мирного населення у Бучі.

Нагадаємо, у жовтні безпілотник вдарив по центру військової підготовки у Чечні. Деякі ЗМІ писали, що БпЛА був запущений з території сусіднього Дагестану, а атака пов’язана з конфліктом навколо маркетплейсу «Вайлдберріз».