«Університет спецназу імені путіна» в Чечні показали після атаки дрона - фото з космосу

https://racurs.ua/ua/n200732-universytet-specnazu-imeni-putina-v-chechni-pokazaly-pislya-ataky-drona-foto-z-kosmosu.html

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Російська служба «Радіо Свобода» опублікувала ранкові кадри 30 жовтня, на яких видно, як над центром військової підготовки у Чечні здіймається дим.

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Очільник регіону Рамзан Кадиров заявляв про українську атаку. Також твердив, що нібито внаслідок удару загинули українські полонені, яких використовували для прикриття «університету».

Підтверджень цьому немає. Використання військовополонених як живого щита прямо забороняє Женевська конвенція.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці писали про ще одну версію атаки: нібито воно пов’язана з внутрішніми конфліктами в рф. Мовляв, безпілотник був запущений з території сусіднього Дагестану, а атака пов’язана з конфліктом навколо маркетплейсу «Вайлдберріз».

Офіційно в Україні все це не коментували.

«Російський університет спецназу» був заснований у Гудермесі у 2013 році, з нинішнього року носить ім’я владіміра путіна. За твердженнями влади Чечні, з початку російського вторгнення в Україну навчання там пройшли тисячі людей, які згодом вирушали на війну.