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Силы ПВО ночью сбили 27 из 49 дронов. Фото:

Силы ПВО сбили 27 из 49 дронов — еще часть локационно потеряна

16 дек 2024, 09:19
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Країна-агресор рф атакувала Україну майже півсотнею дронів.


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Уночі 16 грудня росіяни запустили з Брянська та Орла 49 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів. Ворожі цілі знищували зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також у відбитті атаки були задіяні підрозділи РЕБ. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Станом на 8.30 було підтверджене збиття 27 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській. Ще 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, бо були локаційно втрачені. Три БпЛА досі перебувають у повітрі.

У Повітряних силах заявили, що влучань не зафіксовано, а інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 15 грудня країна-агресор атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Було збито 56 російських дронів, а ще 49 ворожих безпілотників були локаційно втрачені. Ще три БпЛА повернулось у росію.

Источник: Ракурс


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