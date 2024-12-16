Сили ППО вночі збили 27 із 49 дронів. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор рф атакувала Україну майже півсотнею дронів.

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Уночі 16 грудня росіяни запустили з Брянська та Орла 49 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів. Ворожі цілі знищували зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також у відбитті атаки були задіяні підрозділи РЕБ. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Станом на 8.30 було підтверджене збиття 27 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській. Ще 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, бо були локаційно втрачені. Три БпЛА досі перебувають у повітрі.

У Повітряних силах заявили, що влучань не зафіксовано, а інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 15 грудня країна-агресор атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Було збито 56 російських дронів, а ще 49 ворожих безпілотників були локаційно втрачені. Ще три БпЛА повернулось у росію.