Українська ППО вночі збила 56 дронів. Фото:

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Ракурс

Україна минулої ночі відбила масовану атаку російських безпілотників.

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У ніч на 15 грудня країна-агресор атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Дрони запускали з районів російських Курська, Орла, Брянська й Міллєрово. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Було збито 56 російських дронів, а ще 49 ворожих безпілотників були локаційно втрачені. Ще три БпЛА повернулось у росію.

Через падіння збитих дронів пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України. Усім постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, 13 грудня в Київській області внаслідок атаки російських безпілотників були пошкоджені адмінбудівля підприємства, два складські приміщення й автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла.