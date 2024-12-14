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На Київщині внаслідок атаки російських безпілотників з вечора вчорашнього дня, 13 грудня, повітряна тривога оголошувалася тричі.
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Про це сьогодні, 14 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, — розповів він.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено:
- адмінбудівлю підприємства;
- два складські приміщення;
- та автомобіль.
Пожежу, що виникла, ліквідовано.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва в ніч на 14 грудня сталося падіння уламків збитого безпілотника.
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