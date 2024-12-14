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Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Национальная полиция

На Киевщине в результате падения обломков дронов повреждены админздание и склады (ФОТО)

14 дек 2024, 10:08
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На Київщині внаслідок атаки російських безпілотників з вечора вчорашнього дня, 13 грудня, повітряна тривога оголошувалася тричі.


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Про це сьогодні, 14 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено:

  • адмінбудівлю підприємства;
  • два складські приміщення;
  • та автомобіль.

Пожежу, що виникла, ліквідовано.

Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва в ніч на 14 грудня сталося падіння уламків збитого безпілотника.

Источник: Ракурс


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