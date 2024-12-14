Россияне массированно атаковали Украину беспилотниками в ночь на 14 декабря, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n202149-58-rossiyskih-bpla-sbili-v-noch-na-14-dekabrya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 грудня, атакували України ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

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Усього в ударі застосовано 132 ворожі БпЛА. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Пуски безпілотників здійснювали з районів російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та Міллєрово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

В результаті станом на 9.00: