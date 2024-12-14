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Россияне массированно атаковали Украину беспилотниками в ночь на 14 декабря, инфографика: Воздушные силы

58 российских БПЛА сбили в ночь на 14 декабря (ИНФОГРАФИКА)

14 дек 2024, 09:33
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 грудня, атакували України ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.


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Усього в ударі застосовано 132 ворожі БпЛА. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Пуски безпілотників здійснювали з районів російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та Міллєрово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

В результаті станом на 9.00:

  • підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях;
  • через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені);
  • два безпілотники повернулось у росію.

Росіяни масовано атакували Україну безпілотниками в ніч на 14 грудня, інфографіка: Повітряні сили

Источник: Ракурс


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