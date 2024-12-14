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Росіяни масовано атакували Україну безпілотниками в ніч на 14 грудня, інфографіка: Повітряні сили
58 російських БПЛА збили в ніч на 14 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n202149-58-rosiyskyh-bpla-zbyly-v-nich-na-14-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 грудня, атакували України ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.
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Усього в ударі застосовано 132 ворожі БпЛА. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.
Пуски безпілотників здійснювали з районів російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та Міллєрово.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
В результаті станом на 9.00:
- підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях;
- через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені);
- два безпілотники повернулось у росію.
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