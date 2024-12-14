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Ракурс
Російські безпілотники атакували Київ в ніч на 14 грудня, фото: Офіційний портал Києва

Знешкоджено біля десятка БпЛА, які загрожували Києву, уламки впали в Дарницькому районі — КМВА

14 гру 2024, 08:46
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 грудня, знову атакували Київ ударними дронами.


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Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряну тривогу в столиці оголошувалася двічі і сумарно вона тривала три з половиною години, повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву, — розповіли в КМВА. — Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо — на відкритій території та без потерпілих.

Нагадаємо, над Черкащиною в ніч на сьогодні збили 25 російських безпілотників, падіння уламків пошкодило лінію електропостачання.

Джерело: Ракурс


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