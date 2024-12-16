Дроны СБУ уничтожили склад российских боеприпасов. Фото:

https://racurs.ua/n202213-drony-sbu-unichtojili-sklad-rossiyskih-boepripasov-v-doneckoy-oblasti-video.html

Ракурс

Служба безпеки України уразила дронами російський склад з боєприпасами.

.

Ворожа ціль знаходилася поблизу села Маркіне, що на тимчасово окупованій частині Донецької області. На цьому складі загарбники зберігали тисячі боєприпасів для бойових машин піхоти, танків, а також протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на військові джерела.

Стверджують, що ворожий склад був знищений. Через влучання БпЛА на території складу спалахнула сильна пожежа, а вибухи на ньому лунали всю ніч.

Поруч був розташований склад паливно-мастильних матеріалів, який також згорів.

СБУ знищила російський склад із боєприпасами на тимчасово окупованій Донеччині. Там зберігалися снаряди для танків, БМП, гранати, міни та мільйони патронів pic.twitter.com/Pu6mQeH3s3 — hromadske (@HromadskeUA) December 16, 2024

Нагадаємо, 14 грудня Служба безпеки України, разом з ОСУВ «Таврія», Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем знищили на окупованій частині Запорізької області російський потяг з 40 цистернами пального.

Джерело: «Громадське»