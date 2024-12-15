Сили оборони знищили російський потяг. Фото: «Громадське»

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Сили оборони України уразили російський потяг на тимчасово окупованій територій Запорізької області.

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Багатоетапну операцію 14 грудня провела Служба безпеки України, разом з ОСУВ «Таврія», Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем. Ціллю цієї операції було перерізання логістичних шляхів постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запорізької області. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на джерела у силових структурах.

Спершу специ СБУ організували диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка у Більмацькому районі. Коли той зупинився і почалася пожежа частини цистерн, українські військові вдарили з систем реактивного вогню HIMARS.

Ракети знищили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину пального. Унаслідок операцію було спалено локомотив та 40 вагонів-цистерн. Крім того, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

Служба безпеки України спільно з Силами оборони уразили російський потяг, який перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області



Відео: надано hromadske pic.twitter.com/eaof27J1sz — hromadske (@HromadskeUA) December 15, 2024

Нагадаємо, українські БпЛА атакували завод імені Свердлова у російському Дзержинську, де виготовляють артилерійські снаряди, бойові частини бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО та авіабомби, зокрема і КАБи.

Джерело: «Громадське»