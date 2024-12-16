Процент попадания FPV-дронов по россиянам озвучили в ВСУ. Фото: Генштаб

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Українські військові розповіли про відсоток влучання FPV-дронів по ворожих цілях.

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Ефективність використання цих видів БпЛА у різних підрозділах Сил оборони становить 20−40%. Такий самий приблизно відсоток і в російських окупантів. Про це заявив командир окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Бровді, передає «Укрінформ».

За його словами, трапляється, що в безпілотниках відмовляє електроніка. А буває й таке, що дрон не вибухне, або здетонує у дорозі до цілі. Чималий відсоток дронів глушиться різноманітними засобами РЕБ. Деякий відсоток збивається стрілецькою зброєю.

Тому ККД дрону у ЗСУ, і у росіян — 20−40%, — зазначив Бровді.

Офіцер наголосив, що фіксуються всі випадки, коли безпілотник долітає до цілі та уражує її. На основі цих фактів складається статистика полку за власною методикою.

Бровді додав, що чіткий облік дозволяє орієнтуватися в ефективності безпілотних засобів та екіпажів, оскільки це важливо для цільового використання коштів та правильного розподілу БпЛА між підрозділами.

Нагадаємо, днями український FPV-дрон знищив систему зв’язку, яку російські загарбники розгорнули поблизу лінії фронту. Професійно відпрацювали оператори БпЛА Державної прикордонної служби.

Джерело: «Укрінформ»