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Знищення російської системи зв’язку, скріншот відео
FPV-дрон знищив систему зв’язку рашистів поблизу лінії фронту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201973-fpv-dron-znyschyv-systemu-zv-yazku-rashystiv-poblyzu-liniyi-frontu-video.htmlРакурс
Український FPV-дрон знищив систему зв’язку, яку російські загарбники розгорнули поблизу лінії фронту.
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Відповідне відео сьогодні, 8 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Аеророзвідка прикордонників засікла активність ворога поблизу лінії фронту. Виявили техніку, загарбників і засоби зв’язку. А далі — «палаючий сюрприз» від FPV-дронів, який швидко вирішив усі питання, — вказано в описі відео.