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Ракурс
Знищення російської системи зв’язку, скріншот відео

FPV-дрон знищив систему зв’язку рашистів поблизу лінії фронту (ВІДЕО)

8 гру 2024, 16:49
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Український FPV-дрон знищив систему зв’язку, яку російські загарбники розгорнули поблизу лінії фронту.


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Відповідне відео сьогодні, 8 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Аеророзвідка прикордонників засікла активність ворога поблизу лінії фронту. Виявили техніку, загарбників і засоби зв’язку. А далі — «палаючий сюрприз» від FPV-дронів, який швидко вирішив усі питання, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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