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Уничтожение российской системы связи, скриншот видео
FPV-дрон уничтожил систему связи рашистов вблизи линии фронта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201973-fpv-dron-unichtojil-sistemu-svyazi-rashistov-vblizi-linii-fronta-video.htmlРакурс
Український FPV-дрон знищив систему зв’язку, яку російські загарбники розгорнули поблизу лінії фронту.
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Відповідне відео сьогодні, 8 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Аеророзвідка прикордонників засікла активність ворога поблизу лінії фронту. Виявили техніку, загарбників і засоби зв’язку. А далі — «палаючий сюрприз» від FPV-дронів, який швидко вирішив усі питання, — вказано в описі відео.
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