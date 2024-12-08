Український FPV-дрон знищив систему зв’язку, яку російські загарбники розгорнули поблизу лінії фронту.

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Відповідне відео сьогодні, 8 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Аеророзвідка прикордонників засікла активність ворога поблизу лінії фронту. Виявили техніку, загарбників і засоби зв’язку. А далі — «палаючий сюрприз» від FPV-дронів, який швидко вирішив усі питання, — вказано в описі відео.