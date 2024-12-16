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Ракурс
Бойко попытаются изгнать из Комитета по правам человека Верховной Рады

Бойко попытаются изгнать из Комитета по правам человека Верховной Рады

16 дек 2024, 19:24
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Народного депутата Юрія Бойка спробують вигнати з Комітету з прав людини Верховної Ради.


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Про це у своїх соцмережах повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

Він повідомив, що разом з іншими нардепами підтримав ініціативу колеги Олександра Аліксійчука.

Ідеться про проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини на підставі того, що його туди подала вже розформована і збаоронена в Україні партія ОПЗЖ.

Звісно, хотілося би викинути його з Ради в цілому, але для цього потрібен вирок у кримінальній справі, який би вступив у силу. Однак усунути його з комітету — повністю у повноваженнях ВРУ, — написав Юрчишин.

Источник: Ракурс


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