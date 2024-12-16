Бойко попытаются изгнать из Комитета по правам человека Верховной Рады

https://racurs.ua/n202232-boyko-popytautsya-izgnat-iz-komiteta-po-pravam-cheloveka-verhovnoy-rady.html

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Народного депутата Юрія Бойка спробують вигнати з Комітету з прав людини Верховної Ради.

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Про це у своїх соцмережах повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

Він повідомив, що разом з іншими нардепами підтримав ініціативу колеги Олександра Аліксійчука.

Ідеться про проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини на підставі того, що його туди подала вже розформована і збаоронена в Україні партія ОПЗЖ.