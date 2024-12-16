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Бойка спробують вигнати з Комітету з прав людини Верховної Ради
Бойка спробують вигнати з Комітету з прав людини Верховної Радиhttps://racurs.ua/ua/n202232-boyka-sprobuut-vygnaty-z-komitetu-z-prav-ludyny-verhovnoyi-rady.htmlРакурс
Народного депутата Юрія Бойка спробують вигнати з Комітету з прав людини Верховної Ради.
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Про це у своїх соцмережах повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.
Він повідомив, що разом з іншими нардепами підтримав ініціативу колеги Олександра Аліксійчука.
Ідеться про проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини на підставі того, що його туди подала вже розформована і збаоронена в Україні партія ОПЗЖ.
Звісно, хотілося би викинути його з Ради в цілому, але для цього потрібен вирок у кримінальній справі, який би вступив у силу. Однак усунути його з комітету — повністю у повноваженнях ВРУ, — написав Юрчишин.
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