У "Дії" запрацювала програма єКнига

https://racurs.ua/ua/n202231-u-diyi-zapracuvala-programa-ieknyga.html

Ракурс

У застосунку «Дія запрацювала нова програма єКнига. Усі, кому виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою.

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Щоб скористатися послугою, очільник уряду Денис Шмигаль порадив у застосунку «Дія» вибрати «Сервіси — єКнига». Далі треба відкрити рахунок в одному з банків зі списку. Після чого подати заявку на виплату.

Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав, що українці, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му, отримають в «Дії» 908 гривень на купівлю паперових, електронних та аудіокнижок українською мовою.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій ініціювало послугу, щоб підтримати українських видавців та мотивувати молодь читати українською. Програму планують і на наступні роки, тож якщо вам виповниться 18 пізніше, ви також зможете податися, — написав Федоров у своїх соцмережах.

Список книгарень уряд згодом оголосить додатково.