Масштабне ДТП на Львівщині – запобіжні заходи обрали двом підозрюваним

https://racurs.ua/ua/n202230-masshtabne-dtp-na-lvivschyni-zapobijni-zahody-obraly-dvom-pidozruvanym.html

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У справі про масштабне ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, серед яких дитина, 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286−1 КК України).

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В Офісі генпрокурора 16 грудня повідомили, що підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України).

За даними слідства, трагедія сталася вранці 15 грудня 2024 року поблизу села Чижиків. Підозрюваний, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок цього некерована вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій BMW разом із пасажиром залишили місце події.

В результаті ДТП загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Водії автопоїзда і мікроавтобуса, а також пасажирка останнього отримали травми й були госпіталізовані.

Водія BMW та його пасажира було встановлено й затримано правоохоронцями. Водію BMW обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Пасажиру — тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз.