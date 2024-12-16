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Ракурс
Через четыре дня после зверских обстрелов энергетики в Украине не будут выключать свет

Через четыре дня после зверских обстрелов энергетики в Украине не будут выключать свет

16 дек 2024, 19:31
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Протягом дня 17 грудня енергетики не планують жодних відключень світла, заявили в «Укренерго». Однак громадян просять споживати електроенергію ощадливо.


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У п’ятницю, 13 грудня, ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

У ДТЕК додали, що цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Рашисти атакували того дня Україну 93 ракетами та 200 БПЛА. П’ять з дев’яти енергоблоків України знизили потужність внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу.

Источник: Ракурс


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