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Через чотири дні після звірячого обстрілу енергетики в Україні не вимикатимуть світло
Через чотири дні після звірячого обстрілу енергетики в Україні не вимикатимуть світлоhttps://racurs.ua/ua/n202233-cherez-chotyry-dni-pislya-zviryachogo-obstrilu-energetyky-v-ukrayini-ne-vymykatymut-svitlo.htmlРакурс
Протягом дня 17 грудня енергетики не планують жодних відключень світла, заявили в «Укренерго». Однак громадян просять споживати електроенергію ощадливо.
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У п’ятницю, 13 грудня, ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
У ДТЕК додали, що цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Рашисти атакували того дня Україну 93 ракетами та 200 БПЛА. П’ять з дев’яти енергоблоків України знизили потужність внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу.