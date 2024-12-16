Через чотири дні після звірячого обстрілу енергетики в Україні не вимикатимуть світло

https://racurs.ua/ua/n202233-cherez-chotyry-dni-pislya-zviryachogo-obstrilu-energetyky-v-ukrayini-ne-vymykatymut-svitlo.html

Ракурс

Протягом дня 17 грудня енергетики не планують жодних відключень світла, заявили в «Укренерго». Однак громадян просять споживати електроенергію ощадливо.

.

У п’ятницю, 13 грудня, ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

У ДТЕК додали, що цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Рашисти атакували того дня Україну 93 ракетами та 200 БПЛА. П’ять з дев’яти енергоблоків України знизили потужність внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу.