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Ракурс
Уничтожение российского генерала, скриншот видео

Момент подрыва российского генерала Кириллова попал на видео

17 дек 2024, 14:30
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Відео, котре показує момент ліквідації російського воєнного злочинця начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його ад’ютанта, з’явилося у соцмережах.


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На відео показано, як двоє людей виходять із під’їзду будинку, після чого лунає вибух.

За інформацією російських ЗМІ, вибухівка була закладена у самокат, що стояв поруч із будинком.

Нагадаємо, за інформацією українських ЗМІ, ліквідація Кірілова була спецоперацією СБУ.

Источник: Ракурс


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